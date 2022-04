La Lazio spingere per portare Alessio Romagnoli alla corte di Maurizio Sarri. In settimana si è registrato un primo vero summit tra la dirigenza biancoceleste e l'entourage del capitano del Milan, prossimo all'addio a parametro zero. Un incontro servito per mettere sul piatto l'offerta ufficiale del club di Lotito, vicina ai 3,5 milioni di euro che il giocatore chiede. L'obiettivo della Lazio sarebbe quello di ufficializzare la firma di Romagnoli dopo la sfida proprio col Milan del 24 aprile. Lo riporta Il Tempo.