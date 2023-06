Salvo sorprese saranno poche le operazioni nel reparto arretrato della Lazio in questo mercato. Una riguarderà il riscatto di Luca Pellegrini, per il quale Lotito tratterà uno sconto con la Juventus. Il diritto di riscatto, fissato a gennaio a 15 milioni, non sarà esercitato dai biancocelesti. Dal 20 giungo, data di scadenza dell'attuale accordo, il cartellino del terzino sinistro tornerà alla Juventus e i due club sui siederanno nuovamente a parlare. Due strade possibili: nuovo prestito con obbligo di riscatto, ma a cifre più basse (intorno ai 10 milioni) o acquisto definitivo con pagamento dilazionato.



Nel caso non si trovasse un accordo però la Lazio sta già monitorando possibili alternative. Come scrive Il Messaggero oggi, oltre a Parisi e Valeri, che piacciono molto a Sarri, sono spuntati altri due nomi dall'estero. Uno è Sergiño Dest, classe 2000 di proprietà del Barcellona, che ha passato l'ultima stagione in prestito al Milan senza trovare molto spazio. L'altro è ovvero Omar Campos, messicano 2002 del Santos Laguna.