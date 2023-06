Non solo Milinkovic e Luis Alberto, in questi giorni in casa Lazio tiene banco anche la questione rinnovi. A fare il punto della situazione oggi è il Corriere dello Sport. Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni attendono una chiamata da Lotito. I primi due hanno già trovato l'accordo e con tutta probabilita le firme arriveranno prima della partenza per Auronzo. Il brasiliano si legherà ai biancocelesti fino al 2027 con un'ingaggio che passerà dagli attuali 2,5 milioni a 3,5, bonus compresi. Per lo spagnolo invece pronti altri due anni a 2,2 milioni a stagione.



Trattativa ancora in corso invece per l'ala ex Hellas. Si sta cercando la quadra per accontentare la richiesta del calciatore, definitivamente esploso quest'anno sotto la guida di Sarri. L'attuale accordo scade nel 2025. Per prolungare la sua permanenza fino al 2027 Zaccagni chiede un ingaggio da 3 milioni. C'è comunque ottimismo sulla situazione: la volontà della società e di Sarri è quella di puntare ancora forte su di lui per il futuro.