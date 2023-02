Sembra a buon punto la trattativa per il passaggio di Fares all'Alanyaspor in prestito fino a fine stagione. Negli ultimi giorni invece la pista si è raffreddata. L'intoppo è sull'ingaggio del calciatore, che non vuole rinunciare a quanto gli spetta da contratto con la Lazio per i prossimi sei mesi. Il club turco però non è disposto per intero a coprire la cifra, come invece vorrebbero i biancocelesti. Le parti continuano comunque a restare in contatto. C'è tempo fino a mercoledì 8 febbraio (data di chiusura del mercato in Turchia) per trovare una soluzione. Nel frattempo però l'Alanyaspor si sta guardando intorno per eventuali alternative e ha già preso contatti con l'Olympique Marsiglia per l'ex Sassuolo e Fiorentina Pol Lirola. Il rischio per Fares si restare bloccato a Formello fino a fine stagione si fa quindi sempre più concreto.