La Lazio stamani è scesa sul secondo campo di Formello intorno alle ore 10:00. Prima riscaldamento misto: andature e torello. In seguito lavoro basato sulla forza con gli elastici. Anche oggi non è mancata la fase atletica con un po’ di velocità composta da scatti e cambi di direzione. Si è passati poi alle esercitazioni con cross e tiri in porta. Sulla destra agivano Lazzari e Djavan Anderson, mentre sulla sinistra è toccato a Fares e Lulic. La seduta odierna si è conclusa con una partitella con le sponde. Si è rivisto in campo Escalante. L’argentino ha portato a termine un lavoro differenziato sia con che senza pallone. L’ex Eibar ha ormai superato lo stiramento accusato contro il Bologna all’Olimpico. E’ prossimo al rientro in gruppo.



CAPITOLO ASSENTI – Non finisce la grana Immobile. Il bomber biancoceleste dopo aver ricevuto ieri sera il risultato negativo a un test effettuato in una struttura privata, stamani è stato bloccato di nuovo dal risultato del test della Asl. Niente visite di idoneità per lui. Non si è visto neanche Strakosha, l’altro calciatore in isolamento. Assente poi Luiz Felipe. Nemmeno lavoro differenziato per lui. A questo punto è sempre più difficile che il brasiliano possa partire per Crotone. Infine, tra domani e venerdì torneranno in campo anche i 7 calciatori impegnati con le rispettive nazionali.