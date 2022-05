I tifosi della Lazio fremono per l'apertura della campagna abbonamenti. Almeno questo è quanto emerge dal dibattito sui social, tra quanti sostengono che bisognerebbe sfruttare l'ondata d'entusiasmo vista in occasione dell'ultima gara interna contro l'Hellas Verona. La società si sta muovendo. Novità sono attese la prossima settimana, dopo che il reparto marketing si sarà confrontato col presidente Lotito per decidere promozioni e prezzi da proporre.



Il popolo biancoceleste si aspetta formule vantaggiose. Dopo le polemiche e le contestazioni dei mesi scorsi, con gli spalti lasciati vuoti, e dopo due anni di difficoltà legate alla pandemia, ora i laziali vogliono tornare a sostenere la squadra. A maggior ragione dopo che - a distanza di quattordici anni dall'ultima volta - sono tornati a farsi sentire sonoramente anche i festeggiamenti della Roma per le vie della città. Gli aquilotti vogliono rispondere presente e, vedendo altri club (giallorossi in primis) già partiti con le nuove sottoscrizioni, sono impazienti di poter tornare al fianco della squadra. E se poi dal mercato dovesse arrivare qualche bella sorpresa, allora ì la risposta della gente laziale potrebbe anche rivelarsi maggiore delle attese.