Cataldi sta trattando in questi giorni il rinnovo di contratto con la Lazio. Il punto della situazione lo fa oggi il Corriere dello Sport. Il centrocampista romano ha tutta l'intenzione di legarsi a vita alla sua squadra del cuore. Sa di essere diventato un elemento importante per l'allenatore e per il club. Vorrebbe quindi veder riconosciuto il suo ruolo anche economicamente. Attualmente però c'è ancora distanza tra domanda e offerta.



Lo stipendio attuale del numero 32 è di un milione a stagione più bonus. Chiede il doppio per firmare fino al 2027. La società a messo invece sul piatto un adeguamento da 1,5 milioni più bonus fino a 1,8. Per questo la fumata bianca ancora non è arrivata. Rimane comunque ottimismo tra le parti, intenzionate a trovare al più presto un'accordo.