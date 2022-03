A gennaio Mohamed Fares si è trasferito dalla Lazio al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'opzione per il riscatto non verrà esercitata, perché il terzino ha subito un grave infortunio al ginocchio nei primi allenamenti e la sua stagione è finita due giorni dopo l'arrivo in granata.



Il Torino tornerà però a parlare con la Lazio per Fares: l'obiettivo del dt Davide Vagnati è quello di rinnovare il prestito per un'altra stagione e, eventualmente, rimandare il riscatto fra un anno.