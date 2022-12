L'Atletico Madrid si aggiunge alle pretendenti di Luis Alberto. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, Simeone vorrebbe il centrocampista della Lazio per sostituire il partente Joao Felix. Proprio da Madrid, secondo il quotidiano, sarebbero arrivate nelle ultime ore le voci più insistenti riguardo le intenzioni dei Colchoneros, ai quali però Lotito non farà sconti: per portare via il Mago da Formello servono almeno 20 milioni.



Già il Valencia aveva provato a bussare alla porta per un possibile prestito, ma si è visto sbattere la porta in faccia. Il Siviglia, al di là degli ammiccamenti estivi, non ha mai mosso un passo ufficiale per provare a intavolare una trattativa con i biancocelesti. Idem l'Inter dell'ex Inzaghi. Al momento comunque il calciatore è alle prese con alcuni guai fisici. Il ginocchio sinistro è dolorante e nonostante l'ultimo mese di lavoro ad alto livello, molto apprezzato da Sarri, il numero 10 rischia di dover saltare la prima del 2023 contro il Lecce, il 4 gennaio.