Arrivato come il tanto agognato bomber di alta statura per il quale la Lazio ha deciso di investire quasi 20 milioni di euro, al momento del Vedat Muriqi straripante del Fenerbahce non si è vista neanche l'ombra. Va detto che l'attaccante kosovaro è stato un po' sfortunato poiché ha dovuto superare due stiramenti, ma soprattutto il Covid. Inzaghi spera di stimolarlo nel modo migliore al rientro dalle vacanze natalizie, anche perché la squadra ha bisogno dei suoi gol. Intanto dalla Turchia arrivano notizie di mercato che vedrebbero il Fenerbahce, ex squadra di Muriqi, interessata a lui, ma al momento dalla Lazio smentiscono tutto e puntano sulla seconda parte di stagione del numero 94.