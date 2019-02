La Lazio affronterà il Siviglia in casa, ma non ci sarà una cornice di pubblico da grandi occasioni, almeno per quanto riguarda le aspettative. Lo conferma il resp. Marketing della Lazio Canigiani, che spiega: "Stamattina eravamo sulle 13mila unità, a breve arriverà un ulteriore aggiornamento. La vendita libera è partita bene, ma ci si aspettava qualcosa di più nel weekend. Durante la prelazione sono stati comprati 6mila tagliandi, poi altri 4mila sono stati acquistati venerdì. Tra sabato e domenica ne sono stati staccati invece circa 2mila. Una previsione? Non sarà facile arrivare ai 30mila…"