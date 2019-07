Inzaghi è stato accontentato. Ad Auronzo avrà 4 nuovi acquisti, tra cui il difensore centrale ex Copenaghen Denis Vavro, compagno di nazionale dell'interista Skriniar. Una coppia che si sfiderà in Serie A, dopo le avventure con la maglia della Slovacchia.



MERCATO LAZIO - Ai microfoni del Corriere dello Sport, il difensore dell'Inter ha raccontato il suo rapporto con Vavro: “Ci gioco in Nazionale, Vavro è bravo, è una bestia. Qui in Italia dovrà imparare parecchie cose, sia tattiche che a livello di movimenti. Sono felice per lui”.