La fase 2 del calcio italiano per ora è solo un sogno. Rimane tutto com'era: la Lazio aveva studiato un piano di recupero anti-Coronavirus, dovrà aspettare. Il maxi ritiro a Formello, il centro sportivo del club capitolino, come riporta il Corriere dello Sport, è slittato in attesa dell'ok del ministro Spadafora e del Cts. Tutto fermo, si continuerà con gli allenamenti individuali.



I PIANI DELLA LAZIO - In giornata Simone Inzaghi rivedrà i gruppi di lavoro: si lavorerà per reparti, anche se a distanza e in solitaria. In questo modo si eviteranno problemi con la FIGC: il procuratore Chiné non ha ravvisato alcuna irregolarità, dopo le polemiche delle ultime ore, ma in casa Lazio non vogliono rischiare ulteriori strascichi.