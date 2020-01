La Lazio sogna, e i sogni costano... poco, pochissimo. Come riporta il Messaggero la squadra biancoceleste è al settimo posto della speciale classifica del rapporto punti fatti-soldi spesi. Ogni punto conquistato dalla Lazio è costato 1,6 milioni. Virtuoso ad esempio il Verona, neanche un milione, ma è la distanza tra Lazio e Juventus capolista a far riflettere: la squadra di Sarri è ultima in questa speciale classifica: ogni punto fatto costa 6 milioni.



ALTRO CHE JUVE ED INTER - Non solo Juve, anche l'Inter, vicinissima alla Lazio in classifica, si posiziona male per budget speso/punti fatti. In questa speciale classifica, è 16esima, i nerazzurri pagano quasi tre milioni ogni punto, il doppio di quanto costa a Lotito. Anche la Roma fa peggio della Lazio, i giallorossi sono al diciassettesimo posto spendendo più di 3 milioni per ogni punto conquistato, il doppio di Lotito.