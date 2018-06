In casa Lazio è una specie di sogno ad occhi aperti. Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha più volte professato la sua fede biancoceleste. I tifosi sognano un romano che tifi Lazio al centro della difesa, ma finora le condizioni per intavolare una trattativa sembravano proibitive. Ora la possibilità sembra più concreta. Il Milan infatti – in seguito ai problemi societari legati al fairplay finanziario – potrebbe doversi privare di alcuni dei suoi gioielli per fare cassa.



MERCATO LAZIO - Secondo il Corriere dello Sport lo stesso Romagnoli non sarebbe più così convinto di restare in rossonero. Il suo cartellino ha comunque un prezzo altissimo, inaccessibile per Lotito e Tare (senza cessioni illustri). Anzi, per quasi tutti in Italia: per questo motivo potrebbe finire all'estero.