Sospiro di sollievo in casa Lazio.. L'attaccante in Coppa Italia a San Siro ha abbandonato il campo dolorante, zoppicando dopo un contrasto al limite dell'area. Si è temuto il peggio per la caviglia del bomber, ma già nel post partita di ieri sera non sembravano emergere dallo staff grosse preoccupazioni. Questa mattina la conferma. Si è trattato solo di una botta.Una. Nulla di più. T. L'impatto tra il piede che calciava il pallone e la gamba del difensore in anticipo ha causato un movimento brusco, ma non una torsione innaturale. Ghiaccio e denti stretti quindi per il numero 17, che sabato contro ilvole esserci per aiutare la squadra a lasciarsi alle spalle la debacle milanese.Oltre la figuraccia rimediata al Meazza - un 4-0 senza storia - ldi vedersi costretta a rinunciare, in campionato e magari anche in Europa League, al proprio miglior realizzatore.per le aquile: solo 9 vittorie su 28 partite nelle quali Ciro non è sceso in campo (7 pari e 12 sconfitte, ndr), da quando è arrivato nella Capitale. Al di là delle statistiche,. Cabral (che comunque non è una punta di ruolo, ndr) per stessa ammissione di Sarri non è ancora in condizioni atletiche ottimali. Pedro e Felipe Anderson potrebbero essere adattati - come già successo - da falsi 9, ma la vena realizzativa non è certo la stessa. La verità è che per risalire la china in classifica e tentare di superare l'ostacolo Porto in Europa i gol a grappoli del capitano biancoceleste servono come l'ossigeno. Per questo, al ritorno da Milano, il pericolo scampato è la migliore (l'unica) buona notizia per i laziali e per la squadra.