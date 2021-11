Sarri ha scelto gli 11 che scenderanno in campo al "Maradona" contro il Napoli. Confermato Immobile a guidare l'attacco del 4-3-3 della Lazio, così come Felipe Anderson nonostante la fase di calo e Cataldi in cabina di regia. L'unica sopresa è sulla fascia destra. Patric in extremis ha infatti avuto la meglio su Lazzari.



Probabile formazione:

Lazio (4-3-3): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All..: Sarri.