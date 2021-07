Neanche il tempo di salutare la Lazio, con cui non ha rinnovato il contratto in scadenza lo scorso mercoledì dopo sette stagioni passate assieme, che per Marco Parolo arrivano le prime telefonate esplorative da parte di club potenzialmente interessati alle sue prestazioni.



Tra questi rientra a pieno titolo anche il Genoa, allettato dalla possibilità di garantirsi un rinforzo d'esperienza per il proprio centrocampo rimasto orfano di Kevin Strootman, per di più a costo zero, ovviamente ingaggio escluso.

In rossoblù, oltretutto, il 36enne di Gallarate ritroverebbe quel Milan Badelj con cui è già stato compagno di squadra e di reparto nel 2018-19 proprio in biancoceleste.



Secondo quanto appurato da Calciomercato.com, una trattativa vera e propria al momento non esiste, poiché Parolo ha dichiarato di volersi prendere un po' di tempo per guardarsi attorno ed eventualmente vagliare anche altre proposte, oltre ovviamente a quella del Grifone.