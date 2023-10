Ha bruciato le tappe Mattia Zaccagni: l'attaccante della Lazio è pronto a rientrare in gruppo. Come spiega stamattina il Messaggero, il calciatore biancoceleste aveva accusato un problema alla caviglia dopo la gara contro l'Atalanta ed è stato costretto anche a saltare le sfide della Nazionale. Nei giorni scorsi ha seguito un protocollo specifico di cure e oggi potrebbe già riaggregarsi ai suoi compagni. A questo punto una sua convocazione per la trasferta contro il Sassuolo, alla ripresa della Serie A questo sabato, non sembra affatto impossibile come appariva fino a pochi giorni fa.