Danilo Cataldi non ci sarà stasera contro il Sassuolo, ma in casa Lazio si può comunque tirare un sospiro di sollievo. Gli esami strumentali dopo il suo infortunio a Milano domenica hanno escluso lesioni.



L'obiettivo ora è riavere il centrocampista per la gara di sabato col Milan, sempre a San Siro. Tutto però dipenderà dall'esito della risonanza magnetica cui si sottoporrà oggi il numero 32. Se verrà confermata l'assenza di risentimenti muscolari al polpaccio Danilo potrà tornare in campo. Altrimenti, contando i canonici 10-15 giorni di stop, se ne riparlerà verosimilmente per la sfida contro l'Udinese.