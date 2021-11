Secondo allenamento settimanale completato in casa Lazio, ma per le prove tattiche bisognerà attendere domani, con la rifinitura anti Udinese. Nella seduta odierna è stato risparmiato lo squalificato Luiz Felipe, mentre altri sei titolari contro il Napoli hanno svolto un leggerissimo lavoro atletico: si tratta di Acerbi, Hysaj, Cataldi, Luis Alberto, Immobile e soprattutto Pedro, reduce dal forte trauma al ginocchio patito nel match contro il Napoli.



RECUPERA PEDRO, FUORI MARUSIC - Lo spagnolo domani prenderà parte alla prova tattica: sospiro di sollievo per Sarri, mentre non si è visto in campo di nuovo Marusic, che prosegue con la riabilitazione. Luka Romere invece è partito con la Primavera in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia di domani contro la Juventus.