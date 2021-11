Tutto ci si aspettava in casa(e non solo) tranne che lo stop improvviso di Immobile. “, l'ultimo infortunio mi ha impedito di essere vicino alla squadra”, così diceva ieri in conferenza Ciro prima di lasciare il ritiro dell'per un edema al soleo della gamba sinistra. Tegola perin vista della partita contro la Svizzera, ma anche per. Il Comandante rischia di non averlo né contro la, né col, gli ultimi due big match rimasti in calendario inIn attesa degli ulteriori accertamenti che l’attaccante con ogni probabilità effettuerà, c’è grande apprensione sulle sue condizioni.. Finora Immobile ha saltato solamente una gara. Si tratta di, guarda caso terminata 3-0 per i rossoblu. Nelle altre 15 gare il capitano biancoceleste ha siglato 11 gol e fornito 2 assist, quasi tutti quelli a disposizione (). Un dato che fa capire quanto Sarri conti fino a mille prima di sostituire un generoso come Ciro. Stavolta però sarà dura preparare il prossimo match considerando anche il numero 17 dispobile., ma nel frattempo il Comandante ha già cominciato a pensare al piano B.Nell’unica gara in cui non ha giocato Immobile, Sarri ha schieratopreferendolo al tridente leggero con. Nonostante la prestazione molto negativa di tutta la squadra a Bologna, l’attaccante kosovaro ha confermato tutti i dubbi su di lui. Una chance non sfruttata e conseguita in soli. Una bocciatura chiara, confermata pure dai 90 minuti di Immobile contrononostante acciaccato (valsi l’infortunio al polpaccio). Se non dovesse farcela Ciro contro la Juve sembra perciò arrivato finalmente il momento delSarri ci pensa dalla prima sosta nazionali, ma a causa dei due infortuni di(ileo-psoas e ginocchio) non è riuscito mai a sperimentarlo in gare ufficiali. Nelle 6 presenze stagionali l’ex Hellas. O con uno o con l’altro. Rientrato all’antivigilia di Lazio-Salernitana, ora il classe ’95 avrà due settimane scarse per lavorare al meglio con il gruppo, come già fatto questo pomeriggio. Avanza quindi la sua candidatura dal 1’ se Immobile dovesse dare forfait. Ovviamente sulla sinistra. A chi toccherebbe al centro? Ovviamente a. Il fedelissimo di Sarri è stato schierato più volte riferimento centrale del tridente negli allenamenti senza Immobile e Muriqi,. I tre gol di fila in Serie A sono un ottimo biglietto da visita per sostituire Ciro, sperando sempre nel miracolo.