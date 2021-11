In attesa del nuovo riscontro tra circa 48 ore non c'è grande ottimismo per Ciro Immobile. Il bomber della Lazio nella giornata di ieri ha lasciato il ritiro della nazionale per dei problemi al polpaccio sinistro. Come riporta Il Messaggero c'è grande timore che si tratti di uno stiramento di primo grado. Se così fosse, il calciatore salterà le sfide contro Juventus e Lokomotiv Mosca restando a rischio anche per il match contro il Napoli. Una tegola che non ci voleva, né per l'Italia, né per la Lazio.