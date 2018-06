La Lazio si guarda intorno. Il portiere non è una priorità in ottica calciomercato, ma Tare monitora comunque i nomi sul taccuino, per offrire a Strakosha una valida spalla. Come riporta il Corriere dello Sport, spunta di nuovo Mariano Gonzalo Andujar, ex portiere di Catania e Napoli. Quasi trentacinquenne, il portiere argentino è attualmente sotto contratto – fino al 2019 – con l’Estudiantes. Sogna il ritorno in Italia, si valuta la fattibilità della trattativa.



SPORTIELLO ATALANTA TARE – Più complicata la pista che porta a Sportiello. Di proprietà Atalanta, è tornato alla base dopo il prestito alla Fiorentina. Bisognerà cercare di capire se è in grado di accettare il ruolo di secondo, ma ha un grande estimatore a Formello: Angelo Peruzzi stravede per lui, e di portiere, il club manager, se ne intende.