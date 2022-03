Con Strakosha e Pepe Reina che lasceranno la Lazio al termine della stagione, in casa biancolceleste scatta il casting portieri. L'obiettivo numero uno è Marco Carnesecchi di proprietà dell'Atalanta ed in prestito alla Cremonese, ma servono 15 milioni di euro e per Lotito sarebbero troppi. Ma per la Lazio sarebbe più facile puntare su Sergio Rico, di proprietà del PSG ma in cerca di una nuova squadra dopo il prestito al Maiorca. Lo riporta Il Corriere dello Sport.