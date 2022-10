C'è un nuovo nome nella lista dei candidati per la fascia sinistra della Lazio. Come scrive stamattina il Corriere dello Sport, si tratta di Milos Kerkez, dell'AZ Alkmaar. I suoi procuratori sono gli agenti della You First, gli stessi di Luis Alberto, che sono sbarcati a Roma giovedì sera. Inizialmente si pensava ad un incontro con i biancocelesti proprio per discutere del futuro del centrocampista spagnolo. Invece l'argomento è stato il terzino ungherese, classe 2003.



Per il momento però tutto è ancora fermo alle prime fasi interlocutore per il giovane talento magiaro. Il club olandese, ai vertici quest'anno dell'Eredivise, spara già un prezzo altissimo per il cartellino del ragazzo e difficilmente se ne priverà a gennaio. Dal canto loro i biancocelesti vorrebbero comunque puntare per l'immeditato su un profilo più pronto, da mettere subito a disposizione di mister Sarri.