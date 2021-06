La Lazio su indicazione di Sarri starebbe dando più di un'occhiata in casa Chelsea. Il club capitolino ha puntato non solo su Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport sarebbe spuntata la candidatura di Kepa Arrizabalaga per la porta. L'estremo difensore spagnolo con Sarri al Chelsea era inamovibile. Arrivato a Londra nell'estate 2018 con l'etichetta di portiere più pagato di sempre (80 milioni di euro), nelle stagioni successive ha avuto rendimento che lo ha pian piano ridimensionato in panchina. Oggi vale 13 milioni di euro (Transfermarkt). Come riportato dal CorSport, Kepa potrebbe essere un'occasione per la Lazio, magari con un prestito e un aiuto del Chelsea nel pagamento dell'ingaggio (percepisce circa 9 milioni di euro). Prima però sarà necessario vendere Strakosha.