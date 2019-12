Alla Salernitana sta facendo benissimo. Ben 14 presenze e 5 reti per Sofian Kiyine in Serie B. Il classe 1997 si sta facendo le ossa raccogliendo consensi e complimenti. Tanto da attirare le attenzioni di club di prima fascia: su di lui si sarebbero mossi gli osservatori dell'Arsenal.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, per il ragazzo in orbita Lazio i Gunners avrebbero mandato degli osservatori durante la sfida contro l'Ascoli. La Lazio dal canto suo crede nelle sue potenzialità e potrebbe decidere di anticipare il suo rientro a Roma: a sinistra la Lazio non riesce a trovare una valida alternativa a Lulic. Kiyine gioca su quella fascia ma calcia di destro, proprio come il bosniaco: la soluzione Tare potrebbe averla già in casa.