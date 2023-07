Resta in stallo la situazione di Lucas Torreira. Come riporta Il Messaggero oggi, i 15 milioni secchi chiesti dal Galatasaray - apparso irremovibile in queste settimane di discorsi aperti intorno al calciatore - sembrano tanti agli occhi della Lazio, ferma all'ultima offerta di 12 più bonus. A frenare il club biancoceleste c'è anche la situazione relativa alle condizioni fisiche del calciatore, che ha di recente subito un inforunio al ginocchio in allenamento. La sensazione ora è che Lotito voglia provare a convincere Cairo a cedere Ricci, prima di tentare l'affondo decisivo per il mediano uruguayano.