Il Corriere dello Sport si è soffermato sul mercato della Lazio. La società biancoceleste ha messo nel mirino Gustav Isaksen, ala destra in forza al Midtjylland che piace anche al Milan. Il giovane attaccante riuscì a colpire proprio i biancocelesti in Europa League con due reti. La sua valutazione è compresa fra 8 e 10 milioni di euro. Si tratta di un profilo adeguato alle esigenze della Lazio, che vuole puntare su giocatori giovani potenzialmente rivendibili in futuro.