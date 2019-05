Come riferisce Radiosei, con l'avvicinarsi del mercato estivo torna di moda in casa Lazio il nome dell'attaccante classe '95 del Bruges Wesley, già trattato lo scorso anno. Il calciatore brasiliano, sotto contratto fino a giugno 2023, può arrivare nel caso in cui il club capitolino riuscisse a piazzare Felipe Caicedo, che ha diversi estimatori all'estero.