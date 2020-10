L’ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo ha parlato ai microfoni di LaLaziosiamonoi in vista della partita contro il Bruges di Champions League, ecco le sue parole:



"In questo momento bisogna fare di necessità virtù, nella Lazio mancheranno tanti calciatori ma questa è una situazione che bisogna accettare. I biancocelesti affronteranno il Bruges, una squadra importante. Deve continuare sull'onda dell'entusiasmo, sarà una gara difficile ma va affrontata nel migliore dei modi. Loro hanno un centrocampo molto forte, sarà importante essere attenti. Vincendo daresti un segnale forte al girone e anche in campionato. Questo sarà un'annata atipica, la preparazione è stata fatta diversamente dal solito.



Però quando arriva la musichetta della Champions League cambia tutto, scendi in campo per dare tutto. Se la Lazio vuole fare il salto di qualità, deve dare tutto anche in campionato contro le squadre sulla carta più deboli. Hoedt? Con il Bologna ha fatto una buona partita, è molto fisico ma ha anche una buona tecnica. Conosce bene la Serie A, può fare buone cose e consacrarsi".