Altra tegola per l'ambientamento di Vedat Muriqi alla Lazio. Si tratta di nuovo di stiramento. Il primo l'attaccante kosovaro lo rimediò ad agosto in ritiro col Fenerbahce. Stavolta gli sono bastati dieci minuti abbondanti in Champions League contro lo Zenit. Come riporta Il Corriere dello Sport il classe '94 ha riportato una lesione di primo grado e dovrà star fermo per almeno 15 giorni.