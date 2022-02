Strakosha non è più sicuro di lasciare la Lazio. La notizia arriva un po' a sorpresa questa mattina e a riportarla è il Corriere dello Sport, secondo cui il portiere della Lazio - che a giugno si libererà a 0 - potrebbe alla fine firmare un nuovo contratto con i biancocelesti.



Ad oggi l'albanese non ha ricevuto proposte dal club. Ma neanche da altre società di livello superiore ai capitolini. In teoria è già libero di accasarsi altrove, vista però la ritrovata titolarità e l'assenza di alternative valide, al momento, per una prospettiva di crescita nella propria carriera, il colpo di scena non è da escludere. L'estremo difensore sicuramente chiede garanzie tecniche per il futuro. Vuole giocare e non rischiare di rifinire per mesi in panchina. Ne discuterà, secondo il quotidiano, tra qualche settimana con i suoi agenti e con Lotito e Tare. Le parti valuteranno così insieme se ci sono margini per proseguire o se dirsi addio. Ipotesi quest'utima, non più così scontata.