Tanti dubbi ancora per Sarri dopo la rifinitura di a Formello. La formazione per Lazio - Milan è un rebus che sarà risolto solo domani pomeriggio. Persino la porta è un'incognita, visto che Strakosha ha saltato la seduta di oggi. Il portiere era comunque presente nel centro tecninco, ma non ha lavorato con i compagni. Assente anche Marusic mentre è regolarmente in gruppo anche oggi Milinkovic. Il serbo ha pienamente recuperato dopo l'influenza. Patric si gioca una maglia con Luiz Felipe. Lo spagnolo ha svolto solo una prima parte di esercizi personalizzati, ma poi è stato provato in formazione. Le uniche certezze arrivano dal reparto avanzato. Con Pedro ancora alle prese col problema al polpaccio, il tridente vedrà schierati Zaccagni, Felipe Anderson e Immobile.