Dopo il ciclo di cure al ginocchio effettuato a Monaco di Baviera, Thomas Strakosha è pronto a rientrare a Roma. Come riporta Il Corriere dello Sport, il portiere albanese ha avuto il via libera per rientrare in Italia e già da domani Inzaghi valuterà se farlo allenare o meno. Il tecnico piacentino spera di poterlo portare già per Inter-Lazio, anche perché al momento alle spalle di Reina ci sono solamente due giovani con esperienza pari a zero come Alia (classe 2000) e Gabriel Pereira (classe 2002). Un volta tornato a Formello, Strakosha dovrà anche chiarirsi con la società dopo le parole rilasciate a Sky Deutschland in merito al suo futuro.