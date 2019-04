Il portiere della Lazio Thomas Strakosha, protagonista nel successo sull'Udinese con un rigore parato, parla a Sky Spor al termine del match: "Sapevamo che l'Udinese è una buona squadra, abbiamo meritato pienamente questa vittoria e abbiamo dimostrato che sappiamo giocare a calcio. Possiamo dormire anche sereni questa sera per aver parato il rigore, nella ripresa siamo entrati troppo tranquilli, dopo il rigore loro non hanno mai calciato in porta. Adesso servono i fatti, gli obiettivi sono ben chiari da inizio stagione dopo tante chiacchiere".