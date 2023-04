Gli assassini siete voi! Salviamo mamma orsa JJ4.

Gli ultras dellaprendono le parti degli orsi. Questa sera a Roma il cuore caldo della tifoseria dellaha appeso uno striscione sul cavalcavia di via del Foro Italico che passa sopra Corso Francia, con una scritta eloquente contro la decisione della Provincia Autonoma di Trento di procedere all'abbattimento dell'L'animale in questi giorni è al centro della cronaca per l'uccisione del 26enne Andrea Papi, mentre stava praticando sport nei boschi del Trentino. Lo striscione, con il messaggio ben visibile da tutti gli automobilisti che transitano lungo una delle principali arterie del quadrante nord della Capitale, è stato immortalato e postato sui social dagli stessi autori dell'atto dimostrativo.