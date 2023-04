Non vuole fermarsi la Lazio, unica formazione dell'intero campionato reduce da tre vittorie consecutive, impegnata sul campo dello Spezia, avversario sempre battuto in Serie A. Anche per l’anticipo del “Picco” di venerdì sera le quote parlano biancoceleste, con il segno 2 avanti a 1,72, offerto a 1,73, contro la vittoria dei padroni di casa fissata tra 4,80 e 5,20. Nel mezzo il pari visto tra 3,65 e 3,70. Tutti i precedenti tra le due squadre hanno visto almeno tre gol, ma la tenuta della difesa degli uomini di Sarri, la migliore in trasferta dell’intero campionato, fa prevalere l’Under 2.5, a 1,74, sull’Over 2,5 visto a 2,10. Per quanto riguarda invece i marcatori del match, occhio alla sfida tra i due bomber Ciro Immobile e M’Bala Nzola: in pole il gol del capitano laziale, in rete solo in trasferta nel 2023, proposto a 1,75, su quello del centravanti di casa, già a quota 13 centri in stagione, dato nel tabellino dei marcatori a 4 volte la posta.