, reduce dalla convincente vittoria di Firenze e protagonista di un ottimo avvio di campionato,Alle 21, all'Olimpico, i biancocelesti proveranno a rompere l'equilibrio totale del gruppo F, in cui tutte le squadre hanno raccolto 4 punti nelle prime tre partite.Questi alcuni dati statistici sul match:in totale. Un dato interessante è il fatto che la Lazio ha trovato la via del gol nei primi 15 minuti di gioco in cinque delle sue ultime otto partite.; la squadra austriaca è seconda nella Bundesliga austriaca e. Una sequenza della quale fanno parte pure le tre vittorie ottenute nelle ultime quattro trasferte ufficiali.ed ora potrebbe perderne quattro di fila per la prima volta da novembre 1999, con la quarta di quelle partite che vide una sconfitta contro una squadra italiana (il Parma).- Giocatori da tenere d'occhio:Il marcatore dell'unico gol dello Sturm Graz in questa stagione di UEL, Emanuel Emegha, è rientrato dall'infortunio lo scorso fine settimana, e tre dei suoi quattro gol stagionali sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco.- Statistica in evidenza: in tre delle sue ultime quattro partite, la Lazio è stata in vantaggio al termine del primo tempo con un margine di almeno 2 gol.Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Kiteishvili; Al. Ajeti, Emegha.