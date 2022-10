Claudio Lotito manda un messaggio forte e chiaro alla Juventus su Sergej Milinkovic-Savic. In risposta alle voci sull'interesse dei bianconeri per il centrocampista serbo in vista del prossimo mercato di gennaio, il presidente della Lazio ha dichiarato al quotidiano Il Messaggero: "Non ho nessun accordo con Kezman (l'agente del calciatore, ndr) per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni di euro, non più 100 milioni. Ogni mese sale il prezzo".



MAESTRO SARRI - "Al di là della grande vittoria per 4-0 di lunedì sera a Firenze, sono soddisfatto dello spirito che ho rivisto. Come ho già detto, se continuiamo con questo atteggiamento non ci poniamo limiti e possiamo arrivare lontano. Ho scelto Sarri perché è un grande maestro di calcio, ma anche per il suo aspetto umano".



LO STADIO - "Flaminio? Ne ho proposto io per primo il rilancio, sto approfondendo il discorso con la famiglia Nervi e la sovraintendenza, ma non dipende più da me perché devono avere garanzie sulla copertura e la capienza. La Lazio ha una media di 42 mila spettatori a partita, in quell'impianto ne entrerebbero un quarto. Non partecipo col Comune di Roma a una conferenza dei servizi al buio".