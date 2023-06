Via vai sul mercato a centrocampo della Lazio. In attesa di definire il futuro di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, il club biancoleste punta due calciatori che giocano in Turchia: l'uruguaiano Lucas Torreira del Galatasara e il portoghese Gedson Fernandes del Besiktas.



Sul mercato italiano, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, occhi sull'italo-romeno Daniel Boloca del Frosinone, sul polacco Piotr Zielinski del Napoli e sul tedesco Lazar Samardzic dell'Udinese.