La Lazio si muove sul mercato. La prima mossa, programmata, riguarda il sostituto di Stefan de Vrij: Tare ha puntato Acerbi del Sassuolo, lo ha già convinto. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore sta parlando con la dirigenza neroverde, per convincerla ad abbassare le pretese economiche. Squinzi partirà da un’offerta tra i 13 ed i 15 milioni, mentre la Lazio farà un’offerta massima di 9 milioni. Acerbi è una garanzia, 38 gare disputate, ma Lotito per ora non alza l'offerta.



MERCATO LAZIO – I colpi in difesa sul mercato dovrebbero essere due, ma su Verissimo è spuntata la Roma, e non ha passaporto comunitario. Il posto disponibile dovrebbe essere occupato dal brasiliano Wesley, del Bruges, un attaccante, tanto che Tare starebbe pensando di non sferrare anche un secondo colpo. Si sente coperto dalla presenza di Luiz Felipe, Caceres e Radu, vuole puntare su quel blocco, a cui aggiungere il solo Acerbi.