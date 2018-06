La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Torino. Valdifiori va alla Spal, Acquah è seguito dal Birmingham e Obi piace al Celta Vigo. In entrata occhi sul ceco Barak dell'Udinese, sull'ex juventino Pereyra del Watford e sul giovane tedesco di origini marocchine Barkok.



Nelle prossime ore è atteso l'arrivo in Italia del difensore brasiliano del Santos, Lucas Verissimo: il Lione si è defilato. C'è l'accordo con la Roma per il ritorno di Bruno Peres, ma gli agenti del terzino continuano a prendere tempo, tanto da aver fatto irritare il club granata: così il banco rischia di saltare.



Chi guarda alla Lazio, invece, è Antonio Barreca: un anno fa il terzino di scuola granata era stato a un passo dalla Roma, ieri è arrivata l’offensiva biancoceleste; Lotito appare determinato ad assicurarsi l’esterno granata.