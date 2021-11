Nome nuovo per il mercato della Lazio, a caccia di un vice Immobile già a gennaio se parte Muriqi in prestito. Come si legge sul Corriere dello Sport, il club biancoceleste del presidente Lotito ha effettuato un sondaggio per Erik Botheim. L'attaccante norvegese del Bodo/Glimt, 21 anni, ha segnato 3 degli 8 gol rifilati alla Roma nelle 2 partite di Conference League. E' in scadenza di contratto a dicembre 2022, tra un anno.