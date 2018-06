Nome nuovo per la difesa della Lazio, che pensa a Dedryck Boyata. Il nazionale belga del Celtic è in scadenza di contratto tra un anno a giugno 2019, non vuole rinnovare e può partire subito.

Continua l’attesa per Acerbi. Lazio e Sassuolo vicine all’accordo (intesa possibile sui 10-12 milioni), ma per la fumata bianca serve un vertice che è in programma nelle prossime ore. Intanto, sempre secondo il Corriere dello Sport, il ds biancoceleste Tare sfida l'Arsenal per l'ala portoghese dello Sporting Lisbona, Gelson Martins.