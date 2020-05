Il Real Saragozza sta già cercando un nuovo attaccante sul mercato perché Luis Suarez tornerà per fine prestito al Watford. Il 23enne colombiano ha già raggiunto un accordo con la Lazio, ora al lavoro per trovare un'intesa anche col club inglese della famiglia Pozzo: si partirà da un'offerta di 15 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il primo nome per la difesa è Kumbulla del Verona: piace anche Faraoni. In uscita il centrocampista croato Badelj, di rientro dal prestito alla Fiorentina, è destinato ai russi del Lokomotiv Mosca per 3,5 milioni di euro.