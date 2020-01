Via vai a centrocampo per il mercato della Lazio. La cessione in prestito di Valon Berisha al Fortuna Dusseldorf può aprire la porta all'arrivo di un rinforzo in mezzo al campo. Il club biancoceleste del presidente Lotito sta pensando al 28enne kenyano Victor Wanyama del Tottenham, fratello dell'ex interista Mariga. Per l'attacco si fa anche il nome di Odsonne Edouard, 22enne francese in forza al Celtic.