Marko Grujic, centrocampista offensivo di proprietà del Liverpool, compagno di nazionale di Milinkovic Savic, è finito nel mirino della Lazio, che lo vede come perfetto erede proprio del classe '95. Queste le sue parole, dopo il ko col Brasile, riportate dal Corriere dello Sport: "Adesso sono un giocatore del Liverpool, ti rendi conto da solo che non posso fare commenti su certe questioni. Siamo fuori da Russia 2018, stiamo tornando e abbiamo tre settimane di vacanze. Poi penserò alla nuova stagione. In Premier League. Serie A? Vediamo cosa dirà il futuro, ho tre anni con il Liverpool e questo è certo. La Premier League è un grande campionato, sai di quelli che sogno da piccolo. Adesso sono ancora in Inghilterra e voglio provare a impormi lì. L'Italia è un campionato importante. Chissà forse in futuro".



CONSIGLI - "Se ho parlato con Sergej? Sì, ci ho parlato di Lazio e di Roma. Mi ha detto che è un bel club e una bellissima città. Non so quello che accadrà nei prossimi giorni, non so se prenderò il posto di Milinkovic-Savic. Lui ha fatto benissimo con la maglia biancoceleste. Chiunque arriverà al suo posto avrà un compito difficile da affrontare...".