Perso il derby, la Lazio pianifica già la prossima stagione. Il nuovo allenatore Igor Tudor vuole puntare sui giovani., in scadenza di contratto a giugno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ai saluti ci sono anche l'attaccante spagnoloe il terzino albanese. Non sono sicuri di restare neppure(dipende dal rinnovo del contratto). Provedel, Patric, Cataldi e Romagnoli dovrebbero restare come Castellanos, Isaksen, Guendouzi, Rovella, Pellegrini, Casale e Gila.

Sul mercato in entrata la Lazio ha iniziato a muoversi sull'attaccante greco Fotis(Panathinaikos), sul centrocampista maliano Ibrahima(Strasburgo) e sul trequartista inglese(Sunderland), fratello minore del fuoriclasse del Real Madrid.